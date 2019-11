Tri-County Conference Volleyball Team

First Team

Mariah Radmacher, Blair Oaks, Sr.

Paige Lamm, California, Sr.

Caroline Beckmann, Eldon, So.

Madison Mitchell, Blair Oaks, Sr.

Sydney Mattas, Southern Boone, Sr.

Caitlyne Vaughn, Osage, Sr.

Sincere Mullins, California Sr.

Second Team

Tori Martin, Blair Oaks, Sr.

Jade Melton, Hallsville, Sr.

Ella Lewis, California, So.

Brooklyn Marrs, Southern Boone, Sr.

Addie Davis, Eldon, Jr.

Sara Wolf, Osage, Jr.

Elsie Villmer, Blair Oaks, Jr.

Honorable Mention

Hailey Cain, California, Sr.

Haley Henderson, Eldon, Fr.

Gracie Hamrick, Versailles, Sr.

Alyssa Crum, Southern Boone, Jr.

Individual Awards

Head coach and Staff of the Year

Julie Bailey, California

McKenzie Bennett, Blair Oaks

Most Outstanding Player

Mariah Radmacher, Blair Oaks, Sr.

Conference records

Blair Oaks, 7-0

California, 6-1

Osage, 4-3

Southern Boone, 4-3

Hallsville, 3-4

Eldon, 3-4

Versailles, 1-6

Boonville, 0-7

Class 3

District 9

Volleyball Team

First Team

Abigail Reuschel, Kirksville

Addison LaBeth, Kirksville

Emma Schulte, Marshall

Chloe Sims, Mexico

Allie Schulte, Marshall

Kate Donnell, Marshall

Elyse Johnson, Kirksville

Second Team

Allison Murphy, Fulton

Kennedy Renfrow, Boonville

Addison McCoy, Mexico

Rachel Vorkink, Kirksville

Eliza Hare, Marshall

McKayla Vance, Chillicothe

Maya Snyder, Chillicothe